El vestido de Paula Echevarría de ganchillo vale menos de 25 euros y estiliza un montón

No hay duda de que si hay una figura influyente en el ámbito de la moda en nuestras fronteras esa es Paula Echevarría. Más allá de una celebrity al uso, en redes su perfil con más de 3,6 millones de seguidores es uno de los más seguidos y valorados. ¿Los motivos? Su naturalidad a la hora de mostrar su vida cotidiana y looks, algo que en el mundo de Instagram, no suele ser muy habitual. Pionera en eso de compartir las prendas de su armario, sirve de inspiración para muchas mujeres que ven en ella un abanico de ideas para su día a día gracias a que, más allá de las firmas de lujo, suele lucir prendas bastante asequibles.