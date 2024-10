Tengo la costumbre de tomar un café antes de salir de casa, es tan pronto, que el kiwi y la tostada no me entran todavía. Con la manía de ir acelerada es habitual que me lo tire encima. Así que me he ido cargando camisas, camisetas y vestidos porque las manchas de café eran difíciles de eliminar, hasta ahora; por fin he encontrado un quitamanchas que de verdad funciona por solo 2 euros.