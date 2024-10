El blanco es, posiblemente, el mejor color para decorar tu casa. Pero eso no significa que quieras verla solo en esa tonalidad. De hecho, los interioristas siempre te recomendarán añadir otras gamas cromáticas en textiles, paredes o elementos decorativos. Pero lo que más incomoda a muchos es ver en el salón una pared blanca, así que a veces sienten prisa por decorarla como sea. No es necesario precipitarse, porque no hay nada peor que recargar cualquier pared sin darle un sentido y tener en cuenta nuestros gustos y necesidades. Estas ideas para decorar la pared blanca del salón te servirán de inspiración.