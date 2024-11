Diseño, funcionalidad y buen precio. ¡Mantener el orden nunca fue tan fácil!

De pared, de pie, con ruedas, con baldas, con cestos... Estos percheros te ayudarán a mantener el orden en la entrada, aunque tengas invitados

Mueble baratos, decorativos y multifunción para aprovechar mejor el espacio en pisos pequeños

Celebres o no celebres las Navidades en tu casa (a veces no importa), lo cierto es que durante esos días los invitados se multiplican y con ellos los abrigos, bolsos, mochilas o bolsas varias se acumulan en la entrada y en las habitaciones. Como no queremos que el desorden se apodere de tu (dulce) hogar, aunque esté lleno de gente y no todos tenemos una habitación de sobra, he rastreado aquellos percheros y soluciones que cuentan con más sitio para guardar, tienen truco (o balda superior), no necesitan un gran desembolso y puedes poner, incluso quitar, sin demasiadas complicaciones.

Un perchero ‘orquesta’ con muchas posibilidades

Este perchero de IKEA (69,99 €) nos ha recordado a un hombre orquesta, donde los distintos instrumentos se han sustituido por barras, zapatero, balda superior, ganchos… No se le puede pedir más. El Mackapär es tan completo como práctico. Su distribución abierta y flexible permite crear dos zonas para colgar, una para las prendas más cortas, mochilas o bolsos, y otra para las largas, que incluyen 10 ganchos que puedes distribuir también por los laterales. Puedes añadir cestas y cajas para guardar guantes y gorros y colocar la barra en la parte delantera o trasera, en función de si prefieres usar ganchos o perchas. Por si tienes dudas, en la imagen han puesto dos juntos. ¡Buena idea si tienes hueco!

Un burro de madera

Zara Home lo ha vuelto a hacer: reinventar una pieza común en algo único y especial. Porque, no puedes negar que este burro en madera de fresno (las maderas oscuras están de moda) es lo que siempre habías querido (yo sí). Bonito, elegante, con mucho hueco para abrigos y chaquetas y con ruedas para que puedas moverlo del recibidor a una habitación, cuando el número de invitados ha crecido sin darte cuenta. Eso sí, es importante que las perchas vayan en consonancia y sean iguales o parecidas. ¿Su precio? 129 €.

Un perchero de pared tan práctico como sencillo

Que no te confunda su sencillez, cumple perfectamente su tarea principal: ofrecer espacio para abrigos y chaquetas. A veces no es necesario nada más que un completo perchero de pared, como este de H&M Home, que, además ahora, está rebajado y ha pasado de 39,99 € a 32 €. Realizado en metal y madera (otra vez en tonos oscuros), resulta muy práctico para colgar varias perchas y usar la parte de arriba para bolsos o gorros.

Tipo árbol y con cesta

Maddie de Sklum reinventa el típico perchero de pie y lo hace, no solo multiplicando el número de ramas-colgadores, sino también incorporando un cesto de sedge (una fibra vegetal) en el centro, muy práctico para dejar el bolso, los paraguas secos, la bufanda… Fabricado en madera de roble, tiene un precio de 234,95 €. Aunque es perfecto para el recibidor, no paro de visualizarlo en el dormitorio con pañuelos y collares.

De pie y con el doble de capacidad

Si buscas capacidad, pero no te sobran los metros, este perchero de Homcon es una buena opción. Realizado en bambú y equipado con dos ganchos laterales, dos barras para colgar y un estante abierto que puede hacer de zapatero o de balda para los bolsos, no necesitarás más, incluso con la casa llena de gente. Si no te ha convencido nada más, seguro que su precio terminará de hacerlo: 36,99 €, en Maisons du Monde. Por cierto, ¿no le ves cierto aire a un tendedero de pie? Solo es una idea…

Un carrito-perchero

Los carritos con ruedas se han convertido en un must de la cocina y el baño, ya que ofrecen capacidad para guardar, se trasladan donde lo necesites, pueden cumplir más de una función y son más ligeros visualmente. Por estos motivos, no podía dejar pasar este modelo de hierro y caucho, que emula a los típicos carros auxiliares, pero es mucho más. Lo veo en el recibidor, of course, pero también en el baño para colgar las toallas y tener sitio para los botes y accesorios. Se llama Tania, es de SO’HOME de La Redoute y vale 93,99 €.

