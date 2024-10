Si estás pensando en renovar tu ropa de cama , tienes ganas de dar un nuevo aire a tu dormitorio sin gastar demasiado o buscas una funda nórdica de repuesto , estas seis novedades de IKEA vienen al rescate. Seis propuestas que combinan estilo (hay para todos los gustos), óptimas condiciones para pasar el invierno calentita, pero también confortable (transpiran y absorben la humedad) y buen precio (ninguna supera los 30 € y alguna no llega a 10€), porque como IKEA creemos que la estética y el buen gusto no tienen que ser caros. Lo advertimos, no hemos incluido ni un diseño liso. Porque, ya se sabe, que todo cambio implica cierto atrevimiento...

Su precio (9,99 €), de 220 x 240 cm con funda de almohada incluida) hace que sea la funda perfecta para poner mientras lavas ‘la oficial’. Además, es mona, pega con todo, ya que le gusta el blanco o la madera, encaja bien en cualquier estilo y, como está confeccionada con poliéster reciclado cepillado, no encoge, no se arruga y es muy suave. Después de todo lo dicho, además de ser un diseño de Hannah Wilcox, me he convencido a mí misma y la veo también como primera opción. ¡Cosas del directo!