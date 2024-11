Situada en un rincón del salón, destaca tanto por su atrevido color como por su diseño moderno y líneas rectas

A través de su Instagram conocemos las tres viviendas de María Pombo: su precioso chalet en Madrid, a la que se ha mudado hace unos meses, su casa de campo en Cantabria, 'Casavaca' (“su favorita”), llena de encanto, o la de Segovia, que comparte con su familia. Y en todas ellas encontramos huellas y detalles del estilo de la influencer, que acaba de estrenar la tercera temporada de ‘Pombo’ y donde contó por primera vez que va a terapia de pareja. También constatamos que, tanto la creadora de contenido como su marido Pablo Castellano, que es arquitecto y tiene junto a sus hermanos una empresa de reformas, saben qué se lleva y hacia dónde apuntan las tendencias. Entre todos los rincones que ha mostrado, nos hemos fijado en una coqueta zona de lectura y, más concretamente, en la original butaca donde aparece sentada con su hija Vega en brazos. Te decimos qué tiene de especial este diseño de Borgia Conti y buscamos cinco alternativas 'low cost'.

Atrevida, pero sin pasarse

Tenemos que reconocer que la pequeña de las Pombo derrocha personalidad, porque no solo ha escogido una pieza moderna, sino que, además, se ha atrevido con un color vivo y llamativo, no apto para todas (aunque no la encontramos en la web, modelos similares rondan los 800 euros). Muy en la línea de su propio estilo, sencillo y novedoso, al mismo tiempo. Por otro lado, aunque las butacas y sillones tienen la puerta abierta por distintas estancias de la casa, desde el recibidor hasta el dormitorio, la influencer la ha situado al lado de la librería, diseñando un rincón de lectura y relación perfecto. Para completar el conjunto, una lámpara de pie que, además de dar luz puntual, ayuda a crear atmósfera.

Cinco alternativas igual de bonitas

En camel para que pegue con todo

La Cleish de Kenay Home (459 €) es un calco a la que tiene María Pombo en su casa. Aunque la he preferido en un color camel, tan resultón como facilón a la hora de integrarlo en cualquier estilo, está disponible en otras siete tonalidades (verde, gris, beige…) para que tengas dónde elegir. Además, es muy confortable y suave al tacto, lo que la hacen perfecta para un maratón de series.

Un (renovado) orejero en amarillo

Lo reconozco, lo mío con los sillones orejeros es amor. Me gustan porque son cómodos, porque solucionan cualquier rincón del salón o del dormitorio, son también perfectos como butaca de lactancia y tienen ese aire a casa de la abuela que no solo me encanta, sino que es tendencia de decoración. Por todo eso y porque, aunque no es naranja como el de la influencer, el Strandmon de IKEA viste un color amarillo a prueba de estancias aburridas. Además, ha bajado su precio y ha pasado de 279 € a 239 €. Y eso que aún no estamos en Black Friday. Por cierto, si prefieres un tono más clásico, el gris o el verde oscuro son también dos buenas opciones.

Un diseño bold irresistible

Con este sillón de Zara Home me he venido arriba y he pensado en el lujo silencioso, ese que habla de estilo sin exhibiciones. Es verlo y querer tumbarse, que no sentarse, en él. Por eso, aunque se pase algo de presupuesto (399 €), lo quiero en mi salón, frente a la tele o en la ventana, a modo de sillón relax, pero bonito. Realizado en lino, su color atemporal y elegante encaja en cualquier decoración y estilo. A veces nos merecemos un capricho.

En borreguito para el invierno

El bouclé es, además de una de las tendencias de decoración de esta temporada, uno de los tejidos más apetecibles, gustosos y calentitos. Elegante y minimalista, el sillón Liara de Sklum no solo es bonito, y con un aire al de la casa de la pequeña de las Pombo, sino que también es extracómodo, gracias al relleno de espuma y al sistema de amortiguación en muelles en zigzag, incorpora un tratamiento antimanchas y tiene un precio imbatible: 189,95 €.

Un nórdico muy resultón

Del Oreka de Lufe (el llamado 'IKEA español') nos gusta todo: su estilo nórdico, sus muchas posibilidades que le permiten combinarse con otros módulos de la gama y hacer composiciones a medida, su punto eco, ya que está fabricado con madera ecológica, y, por supuesto su precio mini de 103,99 €. Es de esas piezas a las que no puedes ponerles ninguna pega.

Tres claves para elegir el sillón o la butaca ideal

Aunque el diseño de Borgia Conti que tiene María Pombo nos ha enamorado, para que sea el sillón con el que siempre has soñado, debe cumplir, al menos, tres requisitos:

A la medida. Tanto en tamaño como en estilo. No debe ser ni muy grande ni muy pequeño y debe adaptarse tanto al sitio donde quieras colocarlo como a tus necesidades. Así, no es igual que lo pongas en el salón que en el dormitorio, que lo uses para leer o para ver la tele. Ergonómico. Para que sea tu pieza favorita, esa en la que siempre quieres acurrucarte, y no un mero elemento decorativo, deber ser muy cómoda. Para lograrlo, debes tener en cuenta tanto el acolchado del asiento y el respaldo como la firmeza, su altura y su ancho, para que puedas moverte y entrar fácilmente. Recuerda que hay modelos que cuentan con reposapiés o respaldo reclinable. Con el color y el estampado adecuados. No solo debe ser cómoda, sino también combinar bien. Ten en cuenta que los tejidos lisos son más fáciles de integrar y que los estampados tienen que ir a juego con las tonalidades de la estancia. Respecto al color, este tipo de piezas, que no son el sofá, te permiten sacar tu lado más atrevido y divertido. ¡Déjate llevar!