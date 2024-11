El campeón de la UFC, Ilia Topuria se ha convertido en uno de los personajes del momento, ya no solo por su faceta como luchador, sino también por su familia. Topuria lleva tiempo saliendo con la empresaria Giorgina Uzcategui Badell , con la que vive en una urbanización muy exclusiva a las afueras de Madrid. Además, juntos se convertían en padres este verano de su primera hija en común.

Hace muy poco que Ilia Topuria y su novia Giorgina decidían mudarse a la capital, concretamente a esta reconocida urbanización que no tendría nada que envidiarle a La Moraleja ni a La Finca, que son de las zonas más exclusivas de la capital . Algo, que no es ninguna casualidad, ya que Las Lomas ha atraído desde deportistas, a reconocidos actores o cantantes.

Es más, Boadilla del Monte está considerado como el segundo municipio con la renta per cápita más elevada de España, por lo que no sorprende que, con sus 334 hectáreas, Las Lomas sea una de las urbanizaciones más lujosas y grandes de nuestro país, seguida muy de cerca por Montepríncipe, que tiene unas 200 hectáreas. Además, los famosos cuentan aquí con el privilegio de que esta urbanización no tiene el mismo impacto mediático que otras más reconocidas de la talla de La Moraleja, que llevan años en el punto de mira.