El pasado sábado, Ilia Topuria hacía historia en la UFC con una nueva hazaña en el Etihad Arena de Abu Dhabi, donde lograba un KO en el tercer asalto y se coronaba vencedor del combate frente a Max Holloway, rival que hasta entonces no había sido noqueado en toda su trayectoria profesional. Tras conseguir su gran triunfo, el luchador abandonaba el ring y protagonizaba un romántico beso con su novia, Giorgina Uzcategui , con quien recientemente se convertía en padre de su primera hija en común.

Uzcategui también habló de las impresiones que sintió tras conocer a Topuria y afirmó que le sorprendieron las diferencias entre su carácter y su profesión en la MMA, de la cual no era seguidora: "Al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego casi mata personas”, señaló. Por ello, quiso conocer los detalles que habían llevado al hispano-georgiano a dedicarse a su desempeño actual y posteriormente las plasmó en el mismo reportaje: “Le dije: 'De todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean’”, explicó.