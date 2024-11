"Casi no nos podíamos sentar. En el salón cuando estaba ella nos sentábamos un poco, pero nosotros de niños teníamos un cuarto de juegos", ha comentado Cayetano en el programa 'La otra cara' sobre la obsesión que tenía su madre con cuidar de su palacio. "No he tocado absolutamente nada, la casa está intacta como ella la dejó. Lo único que hago es reformar, arreglar, restaurar. Eso sí", aseguró el aristócrata.