“Por fin puedo enseñaros mi casita que con tanto esfuerzo he conseguido. Siempre he soñado con poder comprarme una casa en Madrid y aquí está. Desde el momento que vi este hogar sabía que era el nuestro, el de mi niño y el mío, el lugar donde seguir creciendo juntos ”, escribía la modelo en sus redes sociales. Tal y como se puede ver en el vídeo, su nueva casa está formada por tres habitaciones, dos baños y un salón que se comunica con la cocina. Todas las estancias están decoradas a su gusto y ha conseguido representar su personalidad en cada una de ellas . Menos la del pequeño Mateo, que ha sido él el encargado de elegir el resultado de su nueva habitación.

Ana Moya explica el complicado momento que ha vivido durante la compra de su nueva casa

A pesar de que ahora está feliz por haber conseguido la casa que quería en la capital, no todo ha sido un camino de rosas para la influencer. “Me pilló en un momento complicado de mi vida y todo se me hizo mucho más difícil, no tenía tanta ilusión y tampoco estaba muy motivada”, ha relatado a través de sus redes sociales. "Pero terminé consiguiéndolo y poniéndole todas las ganas posibles para crear lo que tengo hoy por hoy”, asegura.