El pasado mes de febrero empezaba a plantearse cómo podría ser la habitación de Miguel Junior. “Creo que va siendo hora de mirar habitación y me gusta tanto todo que no sé por dónde empezar”, aseguraba Paula en stories. De la misma manera compartió cuáles eran sus primeras ideas tras visitar Piccolo Mondo, una tienda de Madrid especializada en decoración infantil a la que confió el proyecto. “Se encargó hace 13 años de hacer la habitación de Daniella y cuando supe que Miguel venía en camino no lo dudé ni un segundo. Tenían que ser ellos otra vez”, afirma ahora. Si hace apenas dos semanas este cuarto continuaba “en progreso” y nos enseñaba una fotografía de la estancia sin mobiliario y con papeles en el suelo para evitar que caigan restos de pintura, ahora la intérprete ha descubierto, por petición popular, el resultado final.