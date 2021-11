Dulceida ha respondido a las preguntas de sus seguidores en Instagram

Sus 'preciosos' deseaban saber cómo se encuentra tras la ruptura con Alba Paul y cómo lo ha gestionado

Aída, además, ha aprovechado la ocasión para mostrar el interior de su nueva casa en Madrid

Catorce semanas y tres días después de anunciar que su relación no estaba atravesando “un buen momento” y que habían tomado la decisión de darse un tiempo para replantearse su vida en común, Dulceida y Alba Paul confirmaban su ruptura a través de un comunicado: “Hemos decidido seguir nuestros caminos por separado”, se abría en canal Aída, que admitía que le había resultado muy complicado redactar este texto. Después de una temporada “de conversaciones infinitas”, la pareja priorizaba su bienestar y daba por finalizada su historia de amor: “Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continúa en nosotras y siempre lo hará”.

Ahora, casi un mes después de que se hiciese público su divorcio, Dulceida ha explicado a sus ‘preciosos’ en una ronda de preguntas cómo se encuentra en la actualidad: “A ratos estoy bien y a ratos mal, pero mucho más positiva y tranquila. Feliz cuando pienso en mis amigos y familia porque están apoyándome en este camino lleno de curvas y son los mejores, me estoy sintiendo más querido que nunca”, se sentía arropada por su círculo. “Además, siempre agradezco que no me digan lo que quiero oír, sino lo que realmente piensan”, agradecía que en los suyos primase la sinceridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Su objetivo personal, hoy en día, es “estar 100% bien” tras unos meses en los que se ha encontrado “inestable” consigo misma: “Es algo que nunca me había pasado así que estoy trabajando para volver a estar bien”. Para sanarse y gestionar este trance ha contado con la ayuda de un psicólogo: “Es superimportante cuidar nuestra salud mental”, recalca, “yo quería ir desde hace tiempo, pero lo iba dejando, decidí ir cuando estaba rota y ahora pienso que tenía que haber ido muchísimo antes. Creo que es algo sano y necesario”.

Dulceida enseña su piso en Madrid tras su ruptura con Alba

En otro orden de cosas, Dulceida, en este mismo ‘preguntas y respuestas’, ha descubierto que cuenta con una nueva residencia en la capital: “Es algo que os quería contar cuando lo tuviera amueblado, pero no me aguanto ya. En mayo cogí este piso en Madrid porque como veis ahora casi todo el trabajo es aquí”, estaba segura de que sus seguidores se habían percatado de que últimamente no viajaba tanto a Barcelona, ciudad en la que seguirá residiendo.