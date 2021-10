View this post on Instagram

Conscientes de lo que implica haber compartido su historia de amor ("la más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película, que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta") desde el principio, se han visto en la obligación de terminar con las especulaciones. La repercusión que ha tenido la relación de Dulceida y Alba Paul a lo largo de los últimos siete años "ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos" , de ahí que quisiesen ser ellas las encargadas de contarlo.

En estas palabras firmadas por Domenech también ha habido cierre dedicado a su ya exmujer, a la que le ha dado las gracias "por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos siete años de hacer muchos de mis sueños realidad". Un comunicado que termina con un "siempre serás mi cacaolat por las mañanas" que ha roto más de un corazón entre sus fans.