“No recuerdo ni el tiempo que hacía que no disfrutaba de una tarde para mí, sin trabajar, haciendo cosas que me gustan… ¡Qué maravilla!”, exclamaba la sevillana desde su rincón de lectura. Aunque no nos ha permitido ver la estancia donde permanece en su totalidad, se contempla la decoración que han elegido para el comedor de la casa en la que viven cuando bajan a Andalucía. Suelo de parqué, paredes blancas -con marcos de diferentes modelos- y estores del mismo color para dar sensación de continuidad son algunas de las claves de este salón.