Este 'empezar de nuevo' en Madrid fue un caos al principio . Hacerse a una ciudad diferente, alejados de los suyos, no fue fácil. Pero como bien expresó Laura Escanes, "los cambios siempre son para bien". El extra de gastos del que también habló la influencer en diciembre también les está compensando. Y por lo que nos muestran en sus stories parece que los cuatro, incluidos Risto, Roma y su hijo Julio , han hecho de esta vivienda el mejor lugar en el que estar.

Así está decorada la casa de Laura y Risto

Una buena it girl como la dueña de esta casa merecía una decoración como esta. No hay tendencia 'casera' que no esté presente en alguna de las estancias del domicilio, que ha sido diseñado casi de forma íntegra por la conocida marca de interiorismo Westwing. A través de un amplio reportaje compartido por ambas partes y que te mostramos en el vídeo que abre esta noticia hemos podido colarnos en el salón, la sala del piano, el comedor y los dormitorios. ¡Y el resultado nos encanta!