Más tarde, Paula decidió dejar la televisión. El parón acabó con tres años alejados de las focos. Pocas personas saben, probablemente solamente su círculo más cercano, qué fue lo que le llevó a tomar esta decisión. Cuando se le preguntó, Paula comentó que “se sufre muchísimo cuando haces cosas que no te gustan”. “Me dedico a la televisión antes de que nacieran las privadas, he visto evolucionar la tele y, por desgracia ahora, involucionar, que es relegar a mujeres con talento al papel de tía buena. Yo sé que estos días, con lo que estoy diciendo, seguro que jamás volveré a trabajar en la tele de este país; no se dicen estas cosas y se aceptan trabajos porque no se tiene otro remedio. Pero yo no lo hago”, añadió.