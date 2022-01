Paula Vázquez, sobre los ataques de ansiedad que sufre: "La vida real me supera, no me gusta"

Paula Vázquez sufrió una depresión crónica que la llevó a estar alejada de la televisión durante una larga temporada

La presentadora de televisión ha explicado desde entonces sufre episodios de ataques de ansiedad

Paula Vázquez sufrió hace años una depresión que la mantuvo alejada de la vida pública durante una larga temporada. Según ha recordado ella misma en una entrevista para Vanity Fair, la presentadora considera que le daba prioridad "a todo lo demás" antes que a ella misma, algo que le ha pasado "una factura muy grande" a nivel de salud mental. "Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía", ha explicado.

La presentadora "abrió los ojos" a raíz de que le diagnosticasen una depresión crónica que llevaba seis años sin atender. "Dejé de poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien", ha contado. Paula ahora disfruta más de la soledad y conoció el psicoanálisis, algo que practica desde entonces porque considera es "un lugar desde el que no te juzgan" y aprendes a saber quién eres.

Los ataques de ansiedad que sufre Paula Vázquez

A raíz de la depresión, la presentadora ha sufrido algunos episodios de ataques de ansiedad. Ella misma ha explicado en una entrevista para la revista Lecturas que es algo que nunca le ha pasado trabajando, siempre lo ha sufrido en las temporadas de parón profesional: "Es cuando paro, la vida real me supera, no me gusta". A pesar de eso, Paula Vázquez considera que actualmente le vienen "bien" estos parones y le van "haciendo falta".

En cuanto a su vida personal, la presentadora ha desvelado al medio citado anteriormente que sigue teniendo sus óvulos congelados y que si hace planes de ser madre tiene que ser "rápido" porque acaba de cumplir 47 años: "Estoy esperando a que encuentre yo mi momento. A esta edad ya no esperas a que aparezca el compañero".

