Paula Vázquez, tajante sobre la maternidad: "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo"

Paula Vázquez congeló sus óvulos en el año 2015

La presentadora, que acaba de cumplir 47 años, ha hablado del momento personal y profesional que está atravesando

Ha sido muy tajante a la hora de asegurar que no necesita un hombre para formar una familia

En el año 2015, Paula Vázquez contó públicamente que había decidido congelar sus óvulos. Tenía 40 años, no tenía pareja y decidió esperar a vivir la experiencia de la maternidad de forma compartida. "Vas viendo que el tiempo se pasa y que el proyecto personal no termina de arrancar. Ha sido como una bombona de oxígeno, ya te puedes relajar. Me he quitado un peso de encima", dijo en aquel momento.

Ahora, tras unos años alejada de la televisión, la presentadora ha retomado sus compromisos laborales y ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha hablado sobre su vida personal. "Me gustaría disimular y decir que no puedo contaros, pero no hay nada", decía sobre una posible relación sentimental.

Paula Vázquez, retomando el tema que contó hace ya seis años, ha explicado que sus óvulos "siguen congelados" y que si hace planes de ser madre tiene que ser "rápido" porque acaba de cumplir 47 años. "Estoy esperando a que encuentre yo mi momento. A esta edad ya no esperas a que aparezca el compañero", ha dicho al medio citado anteriormente.

Paula Váquez, tajante sobre los planes de pareja y maternidad

La presentadora ha sido tajante con este asunto: "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo". Ella misma ha explicado que le gusta tener pareja, pero que tener un hijo es algo que puede hacer sola. "No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola, tú tranquilo. Si alguien se acerca, bienvenido sea", ha dicho alto y claro sobre sus planes de futuro personales.

Los "momentos de crisis" de Paula Vázquez en el terreno profesional

Más allá de su vida personal, Paula Vázquez también ha sido muy sincera sobre sus compromisos profesionales. La presentadora ha explicado que hace años vivió una depresión y que ha tenido algunos episodios de ansiedad desde entonces. "Trabajando no me ha pasado nunca, es cuando paro. La vida real me supera. No me gusta", ha explicado en la entrevista.