Risto Mejide, en exclusiva: "Mi familia es una PYME, mi principal tarea es que mis hijos coincidan lo máximo posible"

Risto Mejide se encuentra en un momento "de confluencia" entre lo profesional y lo personal. El escritor acaba de presentar su último libro, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach , un proyecto que ha sido como "cristalizar el entrenamiento" que lleva haciendo durante los once libros anteriores que ha escrito. "También en este libro he puesto muchas cosas personales, por eso parece que confluye vida personal y profesional en un objeto que se llama libro. Eso no lo podría haber hecho antes", nos ha explicado en un encuentro.

El también presentador, que tiene 48 años, es más consciente del valor que tiene el tiempo y considera que se ha hecho "más selectivo con las horas, los días" y a quién se los dedica. "Creo que me hago mayor, y que cuanto más mayor me haga más selectivo seré", admite. También en su faceta más mediática, el terreno en el que se expone al público, cree que ya no tiene que "vender nada". "Soy lo que soy. Quién me ha comprado me comprará, y si no nada. Si no te gusta lo que hago es que no estoy trabajando para ti", nos asegura.