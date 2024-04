La surrealista anécdota de Candela Peña: "La de la ambulancia pensó que Rosario Porto estaba allí"

Candela Peña contó con la ayuda de profesionales que la caracterizaron con una peluca que, en sus propias palabras, "ayuda mucho porque cuando te la pones ya eres un cuadro chino". Además ha contado con dos coach que la han ayudado a lograr el acento gallego. "Cuando me ponía la peluca en el rodaje la gente se alejaba de mí", ha contado en referencia al logro que consiguieron con la caracterización.

El primer día de rodaje, justo después de ponerle la peluca, Candela Peña se puso "a vomitar como una loca". Los nervios le jugaron una mala pasada y llegó un momento en que sus compañeros decidieron llamar a una ambulancia "porque no paraba". "Entro en la ambulancia y la médico se desmaya. Me mira y era una compañera de Rosario Porto de clase. Esa mujer me vio aparecer allí con la carita a cuadros y le dio una bajona. Pensé: 'Vamos bien, si esa mujer que la conocía se lo había comido con patatas...' Pensó que estaba allí", contaba hace unos días la actriz sobre la surrealista anécdota que vivió el primer día de rodaje.