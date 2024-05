Fue en diciembre de 2022 cuando unas declaraciones de Chenoa respecto a su verdadero vínculo con Rosa López despertaron un cierto revuelo. La mallorquina nacida en Argentina fue entonces preguntada sobre si consideraba a su compañera en 'Operación Triunfo' su amiga , y su respuesta reveló que la granadina no encontraba entre el grupo de amistades que mantiene desde su paso por la academia. De hecho, la ganadora del concurso no fue invitada a su boda con Miguel Sánchez Encinas en 2022. El vínculo entre ambas ha seguido sobre la lupa desde entonces, y últimamente ha habido novedades . Finalmente, Rosa se ha pronunciado al respecto .

Más de dos décadas después, la relación entre los concursantes de la primera edición del mencionado programa sigue trayendo cola. El formato fue un fenómeno de masas que catapultó a la fama a sus dieciséis concursantes, y que despertó un enorme interés no solo en sus carreras musicales, sino también en sus vidas personales. Los distintos vínculos entre ellos han seguido generando titulares pese al paso de los años. Uno de los más comentados, el existente entre la primera y la cuarta clasificadas de la edición.

La celebración de la boda de Chenoa generó un importante interés en la crónica social. Y uno de los temas más comentados fue asistencia o ausencia de sus compañeros de programa. Fueron cuatro los extriunfitos que acompañaron a la intérprete de 'Soy lo que me das' o 'Rutinas' aquel fin de semana de junio de 2022 en Mallorca: Natalia, Gisela, Geno Machado, Alejandro Parreño , a los que se sumó Soraya Arenalas, concursante de la cuarta edición.

Las posteriores palabras de Corradini, unos meses después, evitando incluir a López en su grupo de amistades, y la enigmática reacción de esta, no hicieron más que avivar la trama. Chenoa, que había hablado de ella en numerosas ocasiones como su "amiga", pasó a referirse públicamente a ella como una "compañera".

La cuestión ha vuelto a la actualidad del papel cuché en los últimos días. Todo a cuenta de la interpretación que han hecho algunos usuarios en redes de la letra de su última canción, '9,6'. "Ya no me importa perderte otra vez, en la cruz estoy clavada sin un por qué", canta la de Armilla en uno de los versos en los que algunos han entendido como una referencia a Laura (el nombre real de Chenoa), y su tema 'En tu cruz me clavaste'. Rosa ha sido preguntada al respecto este fin de semana, durante su asistencia a la boda de Iván Reboso y Joan Crisol.