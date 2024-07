El mencionado programa musical marcó a una generación , no solo disparando las carreras artísticas de sus dieciséis participantes, que se extienden hasta la actualidad en la mayoría de los casos. También cimentando su fama y construyendo todo un imaginario colectivo en torno a ellos. Veintitrés años después, pero en plena época de la nostalgia, su paso por la popular academia y, muy especialmente, las relaciones y vínculos existentes entre ellos, siguen siendo preguntas habituales cuando alguno de ellos se pone delante de un medio de comunicación.

Sobre todo ello ha hablado la de Nerja en una reciente entrevista para la revista Diez Minutos . Del estado actual de Lauro, de sus nuevos proyectos y planes laborales y de cómo ha evolucionado su carrera desde sus inicios en 'OT' . Nuria ha reconocido que, por entonces, solo pensaba en darse conocer y grabar un disco, repasando lo mucho que han cambiado las cosas más de dos décadas después y con una dilatada trayectoria. Sobre estos cambios, también en lo personal, la andaluza ha asegurado que sigue siendo la misma de entonces, manteniendo incluso sus amistades del colegio y del instituto. " Son mis grandes amigos. Yo no tengo amigos artistas ", ha declarado a la publicación,

Unas palabras que han llevado la charla a su vínculo con sus colegas del mundo de la música y el arte en general, reconociendo que le ha sido más complicado establecer vínculos. "Hay muchas envidias. No debería ser así, pero se percibe", ha confirmado a la revista. Y ya más en concreto, también ha sido preguntada por su vínculo por sus compañeros de edición y por su relación con nombres como el de Chenoa, con quien siempre se le ha visto mucha sintonía. Fergó ha hablado de ello también: "Yo me llevo bien con todo el mundo. Somos compañeras. Todos somos compañeros, pero la palabra amigo abarca otras cosas. Somos compañeros de profesión. No te voy a engañar", ha aclarado.