En las últimas horas, la de Extremadura ha publicado en su cuenta de Instagram un carrete de imágenes en donde ha mostrado su gran cambio físico y el resultado de su rutina de ejercicios: " Cuatro meses, de lunes a jueves, sin falta . Cuidándome a tope con el deporte, una hora de CrossFit y una hora de yoga... Empecé con mucha pereza y con el yoga sin pretensión de nada... soy o era malísima, hemos avanzado en elasticidad, concentración y paz mental, noto los avances y ahora no puedo vivir sin él. Siento los beneficios y los disfruto". Además, ha confesado que en estos ejercicios físicos no ha estado sola, si no que le ha acompañado un grupo de personas "y compañeros de todas las edades" con los que "ha hecho una gran piña" y a los que "echará de menos" en este período vacacional.

Y es que, ante las críticas que ha recibido, Arnelas no ha dudado en responder a algunas de ellas. "Menos resaltamiento del físico y más otras cosas", un comentario de una usuaria que Soraya no ha dudado en responder: "¿Me vas a decir tú de lo que tengo que resaltar yo? Como se nota que no me sigues cada día… no te has enterado de nada de este post, ni me conoces... Anda, date una vueltita por mi Instagram y luego me cuentas".