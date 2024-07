Si por algo se caracteriza Laura es por su sentido del humor a la hora de responder sobre ciertos aspectos de su vida privada. Tras su su mediática y sonada ruptura con el intérprete de Todo Contigo, -la canción que le dedicó y cantó en un festival- la influencer optaba por el silencio y no pronunciarse sobre su entonces expareja. No obstante, sí que meses después lanzaba unos mensajes que podrían haber apuntado al de sevilla directamente, tras decir que "no era la Shakira de la relación". Casi doce meses han pasado desde entonces y ahora la catalana ha vuelto a su isla favorita con una vida muy diferente.