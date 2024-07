Aunque en un comienzo fueron bastante precavidos a la hora de pronunciarse sobre su relación, hace solo unos meses, la catalana despejaba todas las dudas sobre cómo se llevaban a pesar de estar separados. Fue precisamente en su podcast, 'Entre el cielo y las nubes', en donde aclaró que la diferencia de edad, visto con el tiempo, sí que había hecho mella en su idilio, pero no por el numero, si no por el momento vital en el que se encontraban ambos. Poco tiempo después, en la revista '¡Hola!', y tras abrir este asunto, Escanes destapaba cuál era su relación con el padre de su hija: "A lo mejor, si no tuviéramos una hija, nos llevaríamos a matar. O no. Pero sé que él quiere lo mejor para nuestra hija y él sabe que yo quiero lo mejor para ella".