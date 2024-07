Rodolfo Sancho vuelve a las pantallas: su reaparición, sonriente, al regresar al trabajo

En todo este tiempo de enorme interés mediático sobre él, es cierto que el actor no había vuelto a estrenar proyectos profesionales. Hace unos días, era preguntado precisamente sobre ello en una entrevista para el diario El Mundo, al hablar del posible impacto en su carrera de lo vivido en los últimos meses. Aunque reconocía que era "difícil" saberlo, sí entendía que no le tenía por qué afectar, y que incluso había recibido propuestas en el pasado año. "Tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que lo me ofrecieron", reconocía al citado periódico.