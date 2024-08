La cultura de las celebrities se ha redefinido con la llegada de las redes sociales. No solo en el sentido de acercar los vips a sus seguidores, que también, sino en el sentido de permitir a las caras conocidas elegir cuidadosamente qué mostrar y qué no de sus vidas profesionales y privadas. Algunas de ellas son conscientes de su papel como centro de las miradas, y juegan activamente con ello para deleite de su comunidad de seguidores. Así lo ha hecho recientemente Aitana, que ha revolucionado Instagram al compartir varias imágenes junto al que es otro de los nombres del momento , Lamine Yamal .

El carrusel de imágenes ha sido tremendamente aplaudido por los seguidores de ella y de él, que han destacado el hecho de que dos figuras de su talla hayan posado juntas. "Reyes de España", "La dupla que no sabíamos que necesitábamos" "Las dos Españas representadas en una misma foto", "No sé cuál de los dos me gusta más" o "Qué inesperado pero qué top" son algunos de los comentarios que resumen bien el sentir de las respuestas, mientras la publicación se ha disparado por encima de los setecientos mil 'me gustas' en apenas unas horas.