La celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024 nos están dejando numerosas anécdotas. Sin embargo, con permiso de los rostros conocidos que han viajado hasta la ciudad de las luces, los deportistas también están protagonizando momentos que pasarán a la historia de este campeonato mundial. A pesar de los triunfos y las medallas, el torneo tampoco ha estado exento de polémicas. Gracias a las redes sociales -además de las retransmisiones en directo-, muchas son las personas que están haciendo un seguimiento de lo que ocurre en la capital de Francia. No obstante, además de comentar las actuaciones de los profesionales del deporte, también hay cabida para las críticas. En las últimas horas, Almudena Cid -quién fuera participante de otras ediciones de los JJOO-, no se ha mordido la lengua tras los comentarios negativos que ha recibido la disciplina en la que fue profesional : la gimnasia rítmica. ¡Te contamos todos los detalles!

Si por algo se caracteriza Almudena Cid es por su naturalidad y espontaneidad. Desde que comenzara su andadura en la gimnasia rítmica, la joven siempre ha llevado con mucho orgullo los valores que le a dado esta disciplina que mezcla el deporte, el arte y la música. Es por ello que, tras las críticas recibidas en plenos Juegos Olímpicos sobre el deporte al que ha dedicado gran parte de su vida, la del País Vasco no ha dudado en estallar en redes sociales.

"A mí me tendréis que explicar cómo esta puta mierda es un 'deporte' y el fútbol sala por ejemplo no. Es que es surrealista", ha escrito un usuario de 'X' -el antiguo Twitter'-, tras la actuación de la gimnasta rusa Yana Kudriávtseva, que fue medallista olímpica de plata en Rio 2016. Un comentario que ha causado numerosas reacciones, como la de la exmujer de Christian Gálvez, que no ha dudado en defender su gran pasión y el sacrificio que supone dedicarse a ello profesionalmente.