Fabiola Martínez acude a terapia para resolver sus "heridas" de la infancia: "No soy capaz"

Pero hay detalles de la vida de Martínez que, pese a su proyección pública y mediática, se desconocen. Así ocurre con los años antes de que empezase a salir con Bertín, durante los que no era todavía un rostro conocido para el público. Su infancia y juventud en Venezuela , sus inicios en el mundo de la moda, su llegada a España y su primer matrimonio con un fotógrafo español que le ofreció venir a nuestro país. La familia de la de Maracaibo, que incluye a sus padres Julio y Francis y a su hermano , siempre se ha mantenido en un segundo plano.

Fabiola señalaba que está apoyándose a profesionales que le ayudan en este proceso, mostrándose segura de que le servirá para poder ayudar a otras personas, en un paralelismo a lo que le sucedió con Kike, cuando también contó con ayuda psicológica. "Muchas veces no somos conscientes de que esas heridas , especialmente si son de la infancia, te condicionan tu personalidad o tu forma de responder ante los problemas, en negativo o en positivo", explicaba a Azúa.

Con su psicóloga ha hecho un ejercicio de revisitar la niña que fue para reconectar con su yo de la infancia, al darse cuenta de lo "despegada" que está "Y fíjate que me considero una madre de estos tiempos, de escuchar, compartir, no ser la madre que yo tuve, estricta, de 'porque sí, porque lo digo yo', y sin embargo no soy capaz, ni siquiera como madre, de conectar con esa niña", relataba.