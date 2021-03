Porque teñirse el pelo de rosa está de moda, al igual que lucir un corte pixie y bob . La mayoría de ellos solamente son aptos para las personas más arriesgadas y, en estos casos, las críticas suelen ser más unánimes hasta tal punto que los seguidores no suelen dar su visto bueno. Pero, ¿qué famosas han decidido cambiar de look, teñirse el pelo y la han ‘liado’ un poquito?

Demi Moore dijo 'adiós' a su melena azabache

El pasado año, la actriz Demi Moore sorprendió a todos con una melena rubia a la que no nos tenía acostumbrados. La artista siempre ha hecho gala de su larga caballera castaña e impactó a todos con ese cambio de look que, probablemente, nadie se esperaba. Eso sí, todo tiene una explicación: Demi estaba caracterizada como Linda, su personaje en la serie Brave New World, por lo que, habrá que acostumbrarse a ver a la actriz de esa guisa. Además, en una publicación posterior, la actriz explicó que se trataba de una peluca y que no ha decidido desprenderse de su melena castaña de toda la vida.