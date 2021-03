Son muchas las mujeres que deciden no tener hijos y, también, son muchas las famosas a las que le preguntan por qué no dan ese paso.

Es que es un tema bastante complicado y, sobre todo, personal. Así, actrices como Jennifer Aniston, Renée Zellweger o Maribel Verdú han explicado que no quieren tener hijos.

Todas ellas han expuesto sus razones, a veces demasiado íntimas, para justificar por qué han tomado esta decisión.

Ser madre o no es una decisión muy personal que incube solamente a las personas que les afecta. Así, son muchas las mujeres que, por distintas razones, deciden no traer un niño al mundo. En el caso de nuestras famosas, muchas de ellas han tenido que oír preguntas, muchas veces insistentes y fuera de lugar, sobre todo al pisar una alfombra roja, que tenían que ver con su maternidad. Afortunadamente, con el paso del tiempo, estás cuestiones se han dejado de hacer y, también, se han evitado desde la prensa.

Jennifer Aniston: "Quizás mi propósito en este planeta no es procrear"

Jennifer Aniston ha tenido que soportar, durante años, las preguntas de curiosos sobre si algún día sería madre o no. Y así lo ha contado ella misma: “Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”. Lo cierto es que todos pensaban que ese momento llegaría y, más, después de casarse con el actor Justin Theroux en el año 2015. Pero no fue así y la pareja se divorció tres años más tarde.

Helen Mirren: "Nunca he sentido la necesidad de tener hijos"

Otra mujer de Hollywood que también ha hablado sobre este tema ha sido Helen Mirren. “Nunca he sentido la necesidad de tener un hijo y nunca he sentido su falta”, contó en el año 2014 en una entrevista. Además, luego añadió: “Solo me preguntaban por ello hombres mayores y aburridos. Y cuando se ponían en plan: ‘¿Qué? ¿Sin hijos? Deberías ponerte a ello, chica’. Siempre les contestaba: ‘No, que os jodan”. Así, la actriz, de 75 años, hacía una reivindicación a la decisión de no ser madre.

Renée Zellweger: "La maternidad nunca ha sido una ambición para mí"

Tampoco Renée Zellweger ha querido ser madre. La actriz comentó que la maternidad nunca había sido “una ambición” para ella: “Nunca he tenido expectativas del tipo ‘Cuando tenga 19 haré esto, cuando llegue a los 25 haré esto otro. Simplemente tomo las cosas como llegan, cada una en su momento”.

Además, contó que ella estaba encantada con sus sobrinos. “Me quito el sombrero ante las madres del mundo. Lo bueno de ser tía es que me puedo ir. Sin ofender a mi hermano Drew, es una esclavitud. Os reto a daros una ducha. No puedes hacer nada a no ser que te dejen. Es una dictadura. Son pequeños dictadores en su cuna”, añadió al ser preguntada.

Dolly Parton: "En mi camino no estaba tener hijos"

Lo mismo le ha sucedido a Dolly Parton. La cantante de country lleva más de cincuenta años con su marido y, por eso, la prensa le ha preguntado en innumerables ocasiones por qué no se animaban a traer un niño al mundo. “A menudo he pensado que no estaba en mi camino tener hijos para que los hijos de todo el mundo pudieran ser míos”, explicó en una entrevista.

Oprah Winfrey: "Si tuviera hijos, me odiarían"

La famosísima presentadora Oprah Winfrey tampoco ha querido ser madre. “Si tuviera hijos, me odiarían… Acabarían en un programa equivalente al mío hablando de mí, porque algo en mi vida tendría que sufrir y probablemente serían ellos”, contó al ser preguntada. Además, ella siempre se ha mantenido muy clara: “No he tenido hijos, nunca he pensado que tendría hijos. Ahora tengo 152 hijas (sobre la Academia para chicas que tiene en Sudáfrica)”.

Maribel Verdú: "Me preguntan más por los hijos que por qué película voy a estrenar"