Hazel, Finn y Daniel, los hijos adolescentes de Julia Roberts que viven al margen del éxito de su madre

Probablemente cuando Julia Roberts se mudó desde su Georgia natal hasta la ciudad de Nueva York no era consciente del futuro tan prometedor que la esperaba. Ella siempre había querido estudiar veterinaria, pero finalmente se decantó por el Periodismo , al que abandonó al poco tiempo. Porque, realmente, su verdadera pasión estaba sobre los escenarios y frente a la cámara. Al poco de empezar, en 1989 , ya fue nominada y consiguió hacerse con su primer Globo de Oro y su primera candidatura a los Óscar como Mejor actriz. Pero, lo cierto, es que su carrera no había hecho más que empezar.

La agitada vida amorosa de Julia Roberts

Cuando Julia llegó a New York en plena madurez buscaba trabajo de lo que fuera. Aunque eso sí, estaba segura que comenzaría con sus pinitos en el mundo del modelaje . Pero lo cierto es que la joven no llamó la atención de ningún fotógrafo ni de ninguna agencia. Así, su hermano Eric , que ya llevaba un tiempo en la ciudad y trabajaba como actor, consiguió que a Julia le dieran un pequeño papel . Con este no alcanzó gran éxito y todavía su nombre tardaría un poco en estar en boca de todos.

Pasó por el altar con el cantante y actor Lyle Lovett

Danny Moder, el padre de sus tres hijos

La pareja ha criado a sus hijos lejos de los focos

Además, durante sus primeros años de vida, fue la propia Julia quien se encargó que sus hijos no supieran quien era. Es decir, los pequeños no eran conscientes de que su madre es una de las mejores actrices y más valoradas del mundo. “Ese tema aún no forma parte de sus vidas, solo son niños y yo soy su madre, así que no tienen que lidiar con nada de eso”, contó Julia en una entrevista. Además, también compartió una curiosa pregunta que le hizo uno de sus hijos: “¿Eres más famosa que Taylor Swift?”.