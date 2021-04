Dua Lipa crea tendencia. La cantante sabe que todo lo que se pone arrasa y no duda en innovar con su maquillaje, su estilo y su forma de vestir. Así, vemos cómo añade prendas que luego se convertirán en un 'must' o peinados que, seguramente, no has parado de ver en este último año. Una de las últimas incorporaciones a su vida ha sido la sombra de ojos ‘candy’ y todo apunta a que pronto podremos verla sobre una alfombra roja marcando tendencia de nuevo.