Las brochas de maquillaje son fundamentales para que el resultado de este sea el buscado, por eso es importante elegirlas bien, no solo en cuanto al tipo, sino también por la marca y calidad

De Sephora a Fenty Beauty, he aquí el top de brochas que tienen que estar en tu radar

Quizás es lo último que tenemos en cuenta y no podríamos estar cometiendo peor error, pero la brocha de maquillaje es tan fundamental como pueda ser la base, el corrector o elegir bien la máscara de pestañas. Y es que, sin las brochas de maquillaje no hay este último, o, al menos, no debería. Las brochas de maquillaje son fundamentales para que el resultado que buscamos con el look de belleza que pretendemos llevar a cabo sea el correcto o el buscado.

Por eso, hay que elegir las brochas de maquillaje a conciencia. Y es que no todas las brochas valen, cada producto de maquillaje requiere un tipo de brocha en concreto, es decir, no usaremos la misma para aplicar el colorete que la base de maquillaje o el iluminador.

Pero tampoco toda brocha de maquillaje vale porque, como todo en la vida, también las hay de diferentes marcas y calidades, y tener esto último en cuenta es realmente importante. No todas las brochas toman la misma cantidad de producto y, lo más fundamental, no lo esparcen igual, por lo que el resultado puede variar completamente.

En definitiva, si se elige mal el tipo de brocha y si se elige mal la marca por la que apostar, por ejemplo, por otra más económica, el maquillaje en cuestión puede convertirse en un auténtico desastre. Algo que también ocurre si nunca se limpian las brochas, que pierden calidad y dejan de ser funcionales por repartir mal el producto. Además, por supuesto, de expandir bacterias por la piel que pueden acarrear otro tipo de problemas.

Por eso, hemos creado una guía de las brochas que necesitamos en el neceser y dónde encontrarlas, así como después cómo limpiar las brochas de maquillaje, todo para arrasar con tus 'looks beauty'.

Corrector: Fenty Beauty

Si se comienza a hacer el maquillaje paso a paso, la primera parada después de limpiar el rostro y aplicar los tratamientos y la prebase es el corrector. Para aplicarlo, se necesita una brocha que aporte precisión. Tiene que ser pequeño y plano para cubrir perfectamente la ojera y las pequeñas imperfecciones del rostro, como granitos o cicatrices. Además, tiene que extender con facilidad el corrector, que suele ser un producto líquido pero denso.

Esta de Fenty Beauty es de fibras sintéticas y está ligeramente biselada para aplicar el corrector en cualquier formato, y es que no solo es líquido. Ofrece gran cobertura. Está disponible en Sephora por 24,99 euros.

Base de maquillaje: Charlotte Tilbury

La base de maquillaje puede extenderse con 'beauty blender' o brocha. Si se apuesta por la última opción, se necesita una brocha densa y grande, que tenga volumen, es decir, que no sea plana y que sea ancha.

Puede ser completamente recto el final o algo biselado para llegar a otros ángulos del rostro. Esta de Charlotte Tilbury tiene el filo más largo para poder ser versátil y adaptarse a todo el rostro y, además, cuenta con otra brocha que es perfecta para aplicar el corrector, por lo que es un dos en uno en toda regla. Está disponible por 40 euros.

Iluminador: Zoeva

Muchas son las brochas disponibles para aplicar el iluminador. Y es que, este es un producto que se presenta en formatos muy diversos. En Zoeva parece que se han especializado en ellos, y proponen una brocha de maquillaje para cada ocasión de iluminador. En este sentido, se encuentra esta más ancha y abombada, que es perfecta para resaltar la parte sobresaliente de los pómulos, el arco de Cupido o el escote.

Esta otra, que es completamente plana, es perfecta para dar solo un toque de iluminador y se utiliza para aplicar iluminadores en polvo de manera sutil.

Ambas están disponibles en Sephora y cuestan 16,99 euros y 14,99 euros respectivamente.

Blush: Real Techniques

El colorete también necesita su propia brocha, pero esta es una de las más conocidas por todos. Suele ser una brocha ancha y puede estar o no biselada, aunque esta última permite subrayar mejor el pómulo, que se va estrechando hacia la sien.

Esta de Real Techniques se puede usar con productos en crema o en polvo y está disponible en Primor por 10,34 euros.

Sombras de ojos: Ecotools

Las sombras de ojos son ese producto en el que, normalmente, más perdidas estamos en lo que a brochas se refiere. Y es que, para aplicar las sombras y conseguir diferentes resultados hay que apostar por diferentes tipos de brochas.

Ecotools facilita la tarea y presenta este estuche con cuatro brochas en dos para poder crear las sombras que se quieran. Están hechas con materiales reciclados y el mango es de bambú. Están disponibles en Primor por 6,90 euros.

'Smokey eye': Sephora

En este mismo sentido, como hay estilos de sombras muy concretos y específicos, como el 'smokey eye', que además es tendencia, Sephora propone un estuche con sombras hechas solo por y para este estilo. Estas son algo más densas y las fibras se reparten y se construyen para difuminar mejor las sombras negras. Cuestan 19,99 euros.

Labios: Clinique

Para los labios no se necesita tanto una brocha sino un pincel preciso. Y es que, a pesar de que se puede aplicar el producto directamente en los labios, mucho mejor queda si mojamos en la barra de labioso en la paleta de polvos un pincel y después lo extendemos en los labios. No nos saldremos y el resultado queda mucho más natural.

Recomendamos este pincel de Clinique, diseñado con tecnología antibacterial y un diseño retráctil para un alto nivel de higiene. La punta en forma de cúpula aporta una distribución del color uniforme. Cuesta 18,45 euros.

Polvos bronceadores: Charlotte Tilbury

Las brochas que suelen emplearse para extender los polvos bronceadores son también anchas y es que deben repartir el producto por diferentes partes del rostro. En concreto por pómulos y barbilla.

Por eso, para el lanzamiento de sus últimos polvos bronceadores, Charlotte Tilbury ha lanzado su brocha kabuki, que permite un resultado aerografiado y una piel lisa y suave. Está disponible por 40 euros.

Polvos sueltos y más: Shiseido

Para los polvos sueltos, ya que hay que repartirlos por todo el rostro conviene también utilizar una de estas brochas, que permiten expandir el producto y da igual cómo sean los ángulos del rostro.

Una de estas es esta de Shiseido, también tipo kabuki, que sirve para expandir no solo los polvos sueltos, que también, sino los polvos base o cualquier otro tipo de polvo por todo el rostro. Sus aberturas permiten que se adapte a todos los ángulos de la cara, cubriendo cada parte de la piel y fundiendo los productos líquidos, en crema y en polvo, dejando un resultado de lo más natural. Está disponible por 67 euros.

Para el 'contouring': You Are The Princess

El 'contouring' se ha puesto de moda, tanto que no paramos de hacerlo. De hecho, es la forma en la que ahora nos maquillamos porque permite dar presencia a ciertas zonas del rostro y potenciar los ángulos. Por eso, no es de extrañar que ante este auge haya surgido la necesidad de una brocha que nos facilite el trabajo. Dicho y hecho.

Marcas como You Are The Princess han lanzado su propia brocha para el 'contouring'. Esta se construye de forma angulosa, para acentuar el contorno del rostro: frente, pómulos y alrededor de la mandíbula. Además, permite aplicar el corrector en polvo o líquido en las ojeras.

Cómo limpiar las brochas de maquillaje

Para que el resultado de nuestros maquillajes sea el buscado y, lo más importante, la piel se mantenga sana, y para eso es fundamental limpiar las brochas, algo que, además, alargará su vida útil. Cierto es que no siempre después de cada uso pero mínimo una vez por semana, aunque, por ejemplo, más a menudo habrá que limpiar la del corrector y la brocha de maquillaje.