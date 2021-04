Eduardo Cruz estuvo saliendo con Eva Longoria

Enamorado de la actriz argentina Eva de Dominici

Ha sido Eva quien, hace unos meses, concedió una de sus entrevistas más personales. La joven explicó cómo era la vida al lado de Eduardo y, también, cómo eran sus cuñadas. Así, la actriz rompía un poco ese pacto no escrito de la familia Cruz de no hablar de su vida privada. Además, explicó que, por ahora, no tenían pensado pasar por el altar: “Por ahora ni locos nos casamos”. También, contó, en esa misma entrevista, que el nacimiento de su hijo le había convertido en una mejor persona “desde todo punto de vista”.