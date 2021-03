Dormir es muy importante. De esta forma, nuestro cuerpo y nuestra mente descansan, algo que es fundamental al final del día. Pero eso sí, conciliar el sueño no siempre es fácil y, por eso, hay personas que siguen una serie de rituales para poder dormirse antes. Este es el caso de la cantante Miley Cyrus , que ha sorprendido a todos contando lo que hace antes de acostarse. Lo cierto es que este ritual de Miley es, cuanto menos, extraño. Pero eso sí, Cyrus no es la única famosa que tiene costumbre, cuanto menos, extrañas, o que sigue un ritual raro para algún momento de su día.

Es el caso de Cameron Díaz, Heidi Klum, Jennifer Aniston, Helen Mirren o Megan Fox . Cada una de ellas sigue un ritual que tiene que ver con encontrarse mejor y que les aleja de todos sus miedos. Lo cierto es que estas confesiones han sorprendido mucho a sus seguidores, que no se esperaban que sus artistas favoritos tuvieran tantas manías o costumbres. Pero, ¿en qué consiste el ritual que sigue Miley Cyrus? ¿cuáles son las manías más raras de nuestros famosos?

Miley se despide todas las noches de su personalidad

“Todo me cambia para siempre. Nunca seré quien fui ayer, de tal manera que todas las noches antes de irme a dormir me despido de mí misma porque esa persona ha terminado”, confesó en esa misma entrevista. Además, la artista decidió abrirse en canal y confesar cómo se sentía después de estos años de cambios: “A veces hay algo de tristeza porque evoluciono muy rápido, porque soy muy absorbente, y recientemente tuve que hacer un inventario de lo que tenía como mío que no es mío”. Eso sí, también afirmó que estaba con muchas ganas después de haber lanzado su nuevo álbum y que se sentía muy bien con su vida y con las aventuras que está experimentando.