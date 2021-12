Probablemente el nombre de Emma Raducanu todavía no te sea familiar. La joven, que está a punto de cumplir 19 años, se ha convertido en toda una estrella del tenis . A pesar de su corta carrera, la británica, de padre rumano y madre china, se está labrando una gran carrera sobre la pista, donde tampoco ha pasado desapercibida su belleza natural. Es por eso que, ahora, ha sido elegida como embajadora de Dior , que no ha querido perder la oportunidad de tener a Emma como imagen de su empresa. Pero, ¿qué sabemos de Emma Raducanu?

Debido a su creciente popularidad, la casa Dior ha querido contar con ella para esta nueva temporada . Así, Maria Grazia Chiuri, directora artística de la marca, así como Peter Philips, director de creación, no han dudado en que Emma podía ser su gran musa.

Además, Emma fue invitada, hace unas semanas, a la premiere de No Time to Die en Londres, la nueva película de James Bond, donde, también, acaparó todas las miradas. Para ese momento tan especial y tan decisivo en el mundo de la moda, Emma se decantó por un vestido de la casa Dior, con el que posó despampanante en la alfombra roja. Emma no es la única apuesta de la marca para este año, que también ha decidido contar con los servicios de Pierre Casiraghi como embajador.