Miranda Kerr compartió una foto dando el pecho antes de subirse a la pasarela

Una de las famosas más internacionales que ha defendido dar el pecho a sus hijos ha sido la modelo Miranda Kerr. La joven compartió una fotografía, tras el nacimiento de su primer hijo Flynn, donde descansaba antes de empezar su desfile como ángel de Victoria Secret. Eso sí, tenía un compañero muy especial: su bebé, al que estaba amamantando. “Me encantó amamantar. Fue algo que me fue muy fácil y me ayudó a acelerar mi metabolismo. Amamanté durante un año y medio, y me extraía leche cuando estaba en el trabajo”, comentó en una entrevista al ser preguntada.