De Justin Bieber a Daniel Radcliffe o Tom Cruise: famosos que son bajitos y lo disimulan tras la pantalla

Siempre dicen que las cámaras engordan. Pero lo que probablemente no sabíamos es que las cámaras también nos hacen más o menos altos o bajitos. Así, son muchos los actores de Hollywood que en persona son más pequeños de lo que aparentan en la gran pantalla. Un buen ejemplo es el intérprete Elijah Wood , que tampoco es demasiado alto, pero probablemente tampoco es cómo te imaginas. El joven tiene una estatura de 1,68 , por debajo de la media.

Tampoco Daniel Radcliffe ha destacado por su gran altura. El actor de Harry Potter, donde encarnaba a un joven y valiente mago que parecía no crecer nunca, tiene una estatura de 1,65 metros . Ahora, el joven vive lejos del castillo de magia más conocido de la historia, y ha dado un giro a su vida. Al igual que sus compañeros de pantalla solamente protagoniza contadas películas.

Eso sí, de quien te has podido dar cuenta que es especialmente bajito es Tom Cruise. El actor siempre ha posado junto a sus novias en los photocalls y la mayoría de ellas le sacaba más de una cabeza. Más concretamente, el intérprete no llega al 1,70 y, por tanto, su medida es de 1,69 metros. Aún así, parece que esto no ha sido un impedimento para que Cruise protagonice las películas de acción más conocidas.