Silvia Jato y Alberto Fabra

Silvia Jato y Alberto Fabra pasaron momentos muy complicados después de que a él le ingresaran en la UCI tras contagiarse de coronavirus. Pasó 26 días en un hospital de Castellón y cuando recibió el alta su ahora mujer celebró la buena noticia: “Aprovecho este día de la madre para dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por la salud de Alberto, mi pareja. Ya he recuperado la sonrisa y la quiero compartir con todos los que no me habéis dejado ni un solo minuto. Gracias de corazón”. Lo cierto es que su enlace fue el broche que faltaba en su relación. Aunque eso sí, quisieron hacerlo de una forma discreta, como son ellos mismos. Pero, ¿qué otros famosos se han casado en secreto?