Silvia Jato se casa en secreto con Alberto Fabra: "Fue íntimo, precioso y cumpliendo las medidas anticovid"

“Una foto lo dice todo. Ayer, Alberto y yo, nos dimos el ‘sí, quiero’, y lo comparto con vosotros, los que me queréis y siempre me acompañáis”, ha explicado Jato en un post en el que aparece las manos de la pareja con las alianzas puestas. “Gracias por vuestras muestras de cariño y felicitaciones. Fue un momento precioso e íntimo en ‘El Coso de Burriana’, cumpliendo las medidas anticovid, pero echamos de menos a parte de nuestra familia y a tantos amigos que en cuanto esto acabe lo celebraremos juntos”, mostraba su pena por no haber podido reunir a todas las personas que quieren para celebrar este acto de amor.