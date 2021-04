El coronavirus está limitando mucho nuestras vidas. Por eso, y con el fin de que el virus no siga propagándose, muchos países han cerrado sus fronteras o han limitado los viajes dentro de su territorio, como es el caso de España. Es por eso que aquellos novios que tenían planeado disfrutar de su luna de miel este 2021 lo van a tener un poco complicado, a no ser que las cosas cambien en los próximos meses. Aún así, como hemos comentado, está siendo complicado, pero no imposible.