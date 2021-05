Son muchos los famosos unidos por un vínculo familiar . El mundo de la genética es muy interesante y algunas celebrities que parecen no tener nada en común, resulta que luego son primos hermanos, tíos o sobrinos. Así, les guste más o menos, tengan más o menos relación, están conectados. ¿Sabes de quién hablamos?

Kiko Matamoros y Almudena Grandes

El colaborador de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros , es primo hermano de la escritora Almudena Grandes . Así lo ha comentado él en más de una ocasión, en el programa de televisión en el que trabaja. Aunque eso sí, no sabemos si entre ambos hay algún tipo de relación, ya que el mundo de la escritura está bastante alejado del que se mueve Kiko en su día a día. Además, cabe recordar que el televisivo no tiene mucha relación con la mayoría de sus familiares. Por ejemplo, con su hermano Coto , hace muchos años que dejó de hablarse.

Víctor Elías y la reina Letizia

Otro parentesco que nos sorprendió mucho es el del actor Víctor Elías y la reina Letizia. No eran muchas las personas que conocían que entre ambos había una relación familiar y es que resulta que la madre de Víctor, Amelia del Valle, es prima hermana de Jesús Ortiz, el padre de la reina. Eso sí, parece ser que la relación entre ambos no es muy fluida: “Hace mucho que no tenemos contacto ni relación. Cuando eran príncipes teníamos un poco más de contacto y hace ya tiempo que no”, explicó él.