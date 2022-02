De la misma forma, Sara Sálamo también compartió sus impresiones con la vacuna a través de sus redes sociales. La influencer compartió su experiencia. “Me preguntó el enfermero que si venía nerviosa por si me ponía un microchip… Le respondí que obviamente me daba igual, que lo único que quería era no morirme”, comentaba. Además, Sara no perdió la oportunidad de animar a otras personas a vacunarse.