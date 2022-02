Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer: la historia de amor de Isabel Preysler con cada uno de sus maridos

Si hablamos de la vida sentimental de Isabel Preysler solamente podemos definirla con un adjetivo: intensa. Cuando era muy joven, Isabel se ganó uno de los apodos que le perseguiría toda su vida, ' la reina de corazones' . Y ese apodo no era en vano.

Isabel y Julio coincidieron en la fiesta del ejecutivo Juan Olmedilla y parece ser que lo suyo fue todo un flechazo . Por aquel entonces, el corazón de Julio estaba ocupado por Jean Harrington , pero aún así el cantante no dudó en presentarse a su futura esposa. Ella se negó.

El 3 de julio de 1985, Miguel dimitió como ministro y once días más tarde, Falcó se divorciaba de Isabel Preysler. En marzo del año siguiente, Isabel y Miguel fueron fotografiados juntos por primera vez. Pasaron por el altar en enero de 1988 y su única hija, Ana, nació un año más tarde . Juntos estuvieron hasta el fallecimiento del ex político en el año 2014.

Entre tanto, no se conoció ningún hombre en la vida de Isabel hasta que llegó ‘Tito Mario’. Isabel y Mario Vargas Llosa comenzaron su romance cuando coincidieron en un viaje a Londres patrocinado por la empresa Porcelanosa organizada por el príncipe de Gales. Aunque eso sí, esta no era la primera vez que coincidían, ya que ya lo habían hecho en los años 80 y 90, pero hasta hace bien poco no surgió la conexión.