Probablemente tener un padre o una madre que ha triunfado en Hollywood no es nada fácil. Muchas horas trabajando en el set de rodaje, viajando de una punta a otra del mundo, lejos de su familia y teniendo que vivir con esa ausencia que a muchos les marca y les cambia la vida. Eso sí, hay algunos jóvenes que no ven problema en ello, que buscan la ambición y están decididos a conseguir los mismos sueños que han alcanzado sus padres. Así, se convierten en auténticas estrellas y, en muchas ocasiones, con más repercusión y fama que sus progenitores.

Billy Ray Cyrus es un reconocido cantante de country

Este es, por ejemplo, el caso de la cantante Miley Cyrus . La joven se hizo famosa después de interpretar a Hannah Montana en la serie que llevaba este mismo nombre. Así, Miley conoció el verdadero significado de la fama cuando era muy pequeña y comenzó a labrarse una carrera como actriz y cantante que todavía le acompaña, pero en su familia no es la única artista. Su padre, Billy Ray , es un conocido cantante americano de country que, probablemente, hubiera querido tener el mismo reconocimiento que su hija, aunque Billy Ray siempre ha sido más reservado y no ha protagonizado tantas noticias como Miley.

El padre de Charlie Sheen también fue actor

Menos controvertido fue el padre de Charlie Sheen . Martin es un conocido actor de películas y series, aunque a sus 80 años ya se ha alejado del mundo de la interpretación. Así, su hijo Charlie decidió seguir sus pasos y ha tenido un gran éxito como actor, sobre todo, en series de televisión, como protagonista en la comedia Two and a half men. Eso sí, tuvo que despedirse de su papel debido a los escándalos que protagonizó debido al consumo de drogas y alcohol. Cuando se hicieron públicas sus adicciones y su comportamiento relacionado con ellas, la fama de Charlie cayó en picado.

Ernie Lively, el padre de Blake Lively, hizo de su progenitor en una película

La famosísima Blake Lively proviene de una familia de actores. La joven alcanzó la fama después de protagonizar Gossip Girl y, luego, dio el salto a la industria de Hollywood. Su padre, Ernie, también es actor y llegó a hacer de su propio padre en la película The sisterhood of the travelling pants.