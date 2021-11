Trey, Jaden y Willow, los hijos de Will Smith que siguen los pasos de su padre: triunfan en el cine y la música

Will Smith es uno de los actores más mediáticos y queridos. Su relación con su mujer , Jada Pinkett , ha sido envidiada por todos. No les costaba nada presumir de su amor en cualquier lugar, han hablado sin tapujos de su relación abierta y, además, siempre se muestran muy felices de la familia que han creado. Desde hace años, su orgullo han sido sus tres hijos, Jaden, Willow y Trey , que también se han convertido en super estrellas gracias a la influencia de su padre.

Will y Jada contrajeron matrimonio en 1997. El primer hijo de la pareja, Jaden Christopher Syre , nació en 1998. Desde bien pequeño, el joven decidió seguir el camino de sus padres. Por eso, en el año 2002 ya hizo su primer careo en el cine . Luego, le llegarían otros papeles importantes como en En busca de la felicidad o en Karate Kid. Eso sí, con el paso del tiempo también descubrió otras de sus pasiones: la música . Jaden ha sacado varios sencillos y ha colaborado con artistas de la talla de Justin Bieber.

El hijo mayor de Will Smith es muy activo en redes sociales , donde muestra su cara más desconocida. Gracias a su perfil de Instagram, donde acumula más de 17 millones de seguidores , hemos podido conocer un poco más sobre sus romances. Por el corazón del rapero han pasado algunas famosas como Stella Hudgens, Sofia Richie, Kylie Jenner o Cara Delevingne .

La otra hija de Will y Jada es Willow . La joven vino al mundo en el año 2000 e hizo su debut como actriz con siete años en Soy leyenda . Luego, aparecería en otras películas también de la mano de su padre. Al igual que su hermano, Willow también se interesó por el mundo de la música y, por eso, comenzó con su carrera sobre los escenarios en otoño de 2010. La joven es muy activa en sus redes sociales, donde comparte sus pasiones y sus inquietudes .

El hermano más desconocido es Trey. Este nació del matrimonio de Will con Sheree Zampino en 1992. La pareja se separó tres años más tarde. El joven, al igual que sus hermanos, también se ha decantado por la música . Además, ha sido reportero en varios eventos musicales y es un apasionado del fútbol.

Lo cierto es que, aunque ahora Will y Trey mantienen muy buena relación, no siempre fue así. El divorcio fue especialmente duro para Trey y, por eso, se distanció de su padre. Además, Will vio en su separación un fracaso. Ahora, a pesar de ese distanciamiento, la familia está más unida que nunca y la relación entre ambos ha vuelto a normalizarse.