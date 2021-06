De Fernando Alonso a Andrés Velencoso: los hombres que conquistaron el corazón de Lara Álvarez

Si algo tiene Lara Álvarez es que desprende siempre muy buen rollo. La presentadora triunfa con su sonrisa , que no pierde en ningún momento y que se ha convertido en parte de su seña de identidad desde que la conocemos. Su primera aparición en televisión se remonta hasta hace algo más de ocho años, aunque su debut televisivo llegó cuando la asturiana comenzó a retransmitir todo lo que estaba sucediendo en Honduras .

Poco tiempo después se relacionó a la presentadora con el actor Adrián Lastra . Aunque lo suyo, a juzgar por la duración y el momento, fue solamente un amor de verano . Así, la cosa no terminó de cuajar y cortaron al poco tiempo.

Uno de sus novios más duraderos fue el piloto Fernando Alonso . Además, durante el año y medio que duró su relación, ninguno de los dos tuvo ningún reparo en mostrarse en público. Y eso que ambos son muy celosos de su vida privada . Tampoco faltaban las muestras de cariño a través de las redes sociales. Lo suyo iba tan bien que hasta se habló de planes de boda. El enlace no se llegó a celebrar, ya que la pareja rompió su amor -y su relación- en 2016 .

Más tarde, mientras estaba rodando 'Planeta Calleja', la asturiana conoció a Edu Blanco, con quien estuvo saliendo durante ocho meses. Incluso él llegó a visitar a Lara en Honduras. Eso sí, parece ser que la visita no fue del todo bien y acabaron cortando. Así lo confirmó Edu a través de sus redes sociales, donde dijo que la relación había sido “intensa y breve”, pero que, para él, “la más bonita del mundo”.