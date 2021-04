Lo de que a Juan José Ballesta no le va eso de ponerse filtros a la hora de hablar de su vida privada es una realidad. Ya nos lo demostró cuando le conocimos siendo un crío con 'El Bola'. Y lo ha corroborado veinte años más tarde, cuando le hemos redescubierto en una nueva etapa vital que ha estado marcada por un gran cambio. Hablamos de su separación de Verónica Rebollo , la que fue su compañera de vida desde la adolescencia, con la que se casó poco después y con la que se convirtió en padre de Juanjo, su único hijo .

Una vez se adaptó a la soltería, fue el propio Juanjo (una vez más) el que confirmó que había vuelto a enamorarse. Lo hizo en una charla para playz donde, mientras hablaba de su vida en el campo, entre animales, contó que se ha "echado novia". "Ahora mi oveja no quiere ni verla, le tiene una envidia... Estoy en el campo, le doy un abrazo y me dice: ‘cariño, me está mirando, suéltame, suéltame’. Viene a por ella del tirón", desveló entre risas.