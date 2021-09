De Chenoa y Adriana Ugarte a María Pedraza: las mujeres que han ocupado el corazón de Álex González

Tal y como comentó Chenoa, Álex no estaba preparado para una relación con una persona tan famosa. “La relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos. [...] Me sentí muy manipulada en aquellas semanas y era inevitable que no me encontrara mal. Me echaba en cara aún no sé muy bien qué”, contó la argentina en su libro.